Москва досрочно передала Минску партию ЗРК «Тор»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал министерству обороны Белоруссии партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» досрочно; передача проходила согласно ранее заключенному контракту.

«По просьбе заказчика машины были собраны на месяц раньше установленного контрактом срока. Посетившие ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») представители белорусской стороны удостоверились в высоком качестве исполнения заказа», – сообщил концерн, передает РИА «Новости».

Отмечается, что эта партия ЗРК стала пятой по счету. Принимали комплексы делегаты во главе с заместителем министра обороны Белоруссии Сергеем Симоненко.

«Это очередное свидетельство того, что в военном ведомстве Белоруссии высоко оценивают сотрудничество с концерном ВКО «Алмаз–Антей», – подчеркнули в концерне.

Первый контракт на ЗРК «Тор-М2К» от минобороны Белоруссии был заключен в 2010 году, в 2011 году он уже был выполнен.

«Тор-М2» – одна из последних модификаций ЗРК «Тор», она поставляется в ВС России с 2016 года. Одна из главных отличительных особенностей – вдвое увеличенный боекомплект, включающий 16 новых зенитных управляемых ракет с расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы.

В феврале 2018 года состоялись испытания особой модификации ЗРК «Тор», предназначенной для работы в арктических условиях.