Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Ушаков и Дмитриев присоединились к встрече Путина с Уиткоффом
В представительском кабинете Кремля состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, к которым подключились российские представители.
Во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.
В начале обсуждения Владимир Путин и Стивен Уиткофф обменялись приветствиями на английском языке. «Как ваши дела, господин президент?» – спросил Уиткофф, на что российский лидер ответил: «Отлично, спасибо! А как ваши дела?»
После этого Путин протянул ладонь для рукопожатия, и Уиткофф добавил: «Очень рад вас видеть!» После приветствия участники встречи проследовали к столу для беседы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву в пятницу утром, а президент России Владимир Путин начал переговоры с американским спецпосланником в стенах Кремля.