Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.0 комментариев
Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после доклада о Курской области
Президент РФ Владимир Путин предложил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову обсудить детали после его публичного доклада об освобождении Курской области.
Кадры о том, что было после доклада, опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», – обратился Путин к Герасимову, передает ТАСС.
Ранее Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.
В воскресенье временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что остатки украинских формирований в Курской области будут ликвидированы в ближайшее время.