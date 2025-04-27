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    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    27 апреля 2025, 15:30 • Новости дня

    Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после доклада о Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин предложил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову обсудить детали после его публичного доклада об освобождении Курской области.

    Кадры о том, что было после доклада, опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», – обратился Путин к Герасимову, передает ТАСС.

    Ранее Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В воскресенье временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что остатки украинских формирований в Курской области будут ликвидированы в ближайшее время.

    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

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    26 апреля 2025, 19:11 • Новости дня
    Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области, что стало результатом договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что военные КНДР воевали плечом к плечу с россиянами в Курской области согласно договору о стратегическом партнерстве, вступившему в силу в декабре 2024 года, следует из ее комментария на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, участие корейских военнослужащих стало новой страницей сотрудничества российских и корейских народов, а договор позволил бойцам КНДР внести существенный вклад в освобождение региона от украинских вооруженных формирований.

    Подчеркивается, что бойцы Корейской народной армии «в одном окопе» с российскими солдатами сражались за освобождение территории области.

    Захарова подчеркнула, что пока об официальной реакции Пхеньяна на высокую оценку России действий корейских военных неизвестно. По ее словам, в Москве не сомневаются, что она окажется позитивной и будет соответствовать духу боевого братства.

    Дипломат добавила, что проявленная солидарность говорит о фактически союзническом уровне отношений между двумя странами, пишет «Комсомольская правда».

    По словам Захаровой, российская сторона уверена, что связи между Россией и КНДР будут и дальше укрепляться и развиваться в соответствии с достигнутыми между лидерами двух стран договоренностями.

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан лидерами двух стран 19 июня 2024 года в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян и вступил в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами.

    Ранее Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области, а начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    26 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Хинштейн заявил о новых ударах ВСУ по Горнальскому монастырю

    ВСУ продолжили наносить удары по освобожденному Горнальскому монастырю

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ вновь атаковали Горнальский монастырь в Курской области после его освобождения российскими военными, несмотря на возвращение контроля над объектом, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    По словам Хинштейна, нанесение ударов по Горнальскому монастырю продолжается, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что монастырь находится под контролем российских военных, но противник продолжает наносить удары. Хинштейн также заявил, что монастырь будут восстанавливать.

    Напомним, российские военные ликвидировали группировку Вооруженных сил Украины, находившуюся в Горнальском мужском монастыре Курской области.

    Минобороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    26 апреля 2025, 23:00 • Новости дня
    Западные СМИ назвали освобождение Курской области провалом Киева

    Tекст: Вера Басилая

    После освобождении Курской области российскими войсками западные издания отмечают, что Киев утратил важный рычаг для переговоров по Донбассу.

    Западные СМИ активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области, передает РИА «Новости».

    Британская газета Telegraph вышла с заголовком «Путин объявил о победе в Курской области», указав, что российская армия «выгнала украинские войска из региона». Politico также подчеркнула факт полного освобождения, ссылаясь на слова начальника генштаба Валерия Герасимова.

    Издание New York Times отметило, что освобождение Курской области может устранить одно из препятствий на переговорах по урегулированию конфликта, обратив внимание на разногласия среди аналитиков по поводу целесообразности попытки Киева удержать этот регион. Berliner Zeitung сообщила, что контроль над Курской областью был важен для Владимира Зеленского, поскольку он планировал использовать этот регион для обмена на Донбасс.

    New York Post указала, что Киев рассчитывал отвлечь внимание Москвы от Донбасса вторжением в Курскую область, однако российская армия все равно добилась успеха на этом направлении. Financial Times подчеркнула, что цель украинских властей по удержанию региона для торга с Москвой не удалась.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что после завершения освобождения Курской области поставлен жирный крест на любых попытках Владимира Зеленского использовать эту территорию для политического торга.

    Депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал освобождение Курской области крахом киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    26 апреля 2025, 22:23 • Новости дня
    Мирошник сообщил о сотнях погибших в Суджанском районе

    Посол Мирошник заявил о сотнях погибших жителей Суджанского района

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона располагает сведениями о сотнях погибших гражданских лиц в Суджанском районе Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Мирошник заявил, что российская сторона располагает сведениями о сотнях погибших гражданских лиц в Суджанском районе, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, речь идет о периоде, когда этот район находился под контролем украинских вооруженных формирований, однако предоставленные данные требуют дополнительной проверки.

    Мирошник отметил, что местные жители указывают на возможные места захоронений жертв. Посол заявил, что должна быть проведена эксгумация, соответствующая процедура, устанавливающая насильственный характер смерти.

    Дипломат добавил, что необходимо собрать доказательства и выявить виновных.

    Ранее в Следственном комитете России сообщили, что потерпевшими в Курской области из-за преступлений украинских боевиков считаются более 49 тыс. человек.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

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    26 апреля 2025, 18:49 • Новости дня
    Белоусов присутствовал при поднятии флага России в Горнале

    Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при освобождении Горналя

    Tекст: Вера Басилая

    В момент освобождения Горналя и поднятия российского флага министр обороны Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки войск «Курск».

    Министр обороны Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при освобождении населенного пункта Горналь и поднятии российского флага, передает ТАСС.

    В ходе визита Белоусов провел инспектирование группировки войск и заслушал доклад командующего генерал-полковника Валерия Солодчука о текущей обстановке. Отмечается, что министр лично следил за развитием ситуации во время перехода населенного пункта под контроль российских сил.

    Ранее в пятницу министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления войск в Курской области, где заслушал доклады командования по текущей обстановке и высоко оценил результаты военнослужащих.

    Минобороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    26 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Мирошник заявил о провале идеи Зеленского торговаться из-за курской земли

    Tекст: Вера Басилая

    После завершения освобождения Курской области, поставлен жирный крест на любых попытках Владимира Зеленского использовать эту территорию для политического торга, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник заявил, что попытки Владимира Зеленского получить какие-либо уступки в обмен на курские территории полностью провалились, передает ТАСС.

    Он отметил, что завершение освобождения Курской области значительно ослабляет позиции Зеленского, а также перечеркивает возможности торга, с которыми глава киевского режима обращается к разным международным площадкам.

    Мирошник указал, что поддержка западных союзников и упорство ВСУ не помогли им сохранить присутствие в Курской области. Он добавил, что крупные потери личного состава и утрата техники во время боев на этом направлении не смогут быть компенсированы Киевом на фоне заметного сокращения военной помощи со стороны Запада.

    По мнению дипломата, теперь Зеленский, несмотря на обещания победы над Россией, предстал на международной арене «голым королем». Мирошник подчеркнул, что реальные возможности украинского режима и сокращающееся число его спонсоров становятся очевидными даже самым скептически настроенным наблюдателям.

    Ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал освобождение Курской области крахом киевского режима.

    Группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ и выдавила остатки подразделений ВСУ за пределы границы.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    26 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    Депутат Ревенко назвал освобождение Курской области крахом киевского режима

    Депутат Ревенко назвал освобождение Курской области агонией киевского режима

    Tекст: Вера Басилая

    Авантюра киевского режима в Курской области потерпела крах, освобождение курской земли от ВСУ означает, что грядет полное уничтожение киевского режима, заявил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко.

    Ревенко заявил в своем Telegram-канале , что освобождение последнего курского села Горналь означает агонию киевского режима.

    Он подчеркнул, что националистический проект на Украине провалился и страну ждет «пересборка и денацификация».

    Ревенко отметил, что операция по освобождению региона завершилась разгромом противника, понесшего большие потери, и назвал это событие историческим. По его словам, бойцы ВДВ, морской пехоты, спецназа «Ахмат» и военнослужащие КНДР проявили героизм и военную смекалку, особенно при операции «Поток» по освобождению Суджи.

    Он также сообщил, что после освобождения Курской области боевые действия сместились в Сумскую область. Депутат заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но пока Зеленский «ломается» ВС России развивает наступление.

    «Не хотят разговаривать сейчас, чуть позже уступят ещё больше. За каждый день боев, каждый час, каждую жизнь Зеленский заплатит», – отметил депутат.

    Ранее группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, и выдавила остатки подразделений ВСУ за пределы границы.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в этом регионе.

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    26 апреля 2025, 23:15 • Новости дня
    Портреты участников СВО решили разместить на стендах в Курской области

    Стало известно о размещении портретов героев СВО на стендах региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона подготовили размещение фотографий участников спецоперации на информационных стендах для сохранения памяти о героях.

    Портреты участников специальной военной операции будут размещены на различных стендах по всей территории Курской области, передает ТАСС.

    По словам врио губернатора Александра Хинштейна, такое решение приняли для того, чтобы как можно больше людей могли видеть лица, улыбки и глаза участников СВО. Хинштейн отметил, что выставка портретов уже прошла в библиотеке имени Николая Асеева, где также представили памятные монеты, макеты военной техники и экспонаты времен войны.

    К Всероссийской акции «Библионочь» в Курской области присоединились более 300 библиотек. Акция совпала с днем освобождения Курской области от ВСУ, что, по мнению Хинштейна, символично. Он призвал молодежь помнить о цене освобождения и героизме земляков, а также не забывать усилия тех, кто приблизил победу.

    В рамках мероприятий все желающие могли принять участие в акции «Письмо солдату», написать бойцам пожелания и слова благодарности. Посетители попробовали гречневую кашу, познакомились с особенностями полевого быта, увидели выставку газет прошлого века и ознакомились с классической литературой о военных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курская область была полностью освобождена, формирования противника разгромили, а последнее занятое украинскими войсками село Горналь зачистили; начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о заслугах военнослужащих КНДР; группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, а остатки подразделений ВСУ выдавили за пределы границы.

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    26 апреля 2025, 23:38 • Новости дня
    Три украинских беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    Вечером 26 апреля системы ПВО ликвидировали три самолетных БПЛА, атаковавших воздушное пространство Брянской области, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    Об уничтожении трех украинских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью вечером 26 апреля сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС. В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 22:30 по московскому времени, когда дежурные средства ПВО ликвидировали цели.

    Губернатор региона Александр Богомаз заявил в своем телеграм-канале, что жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано. По словам главы области, на местах происшествий продолжают работать оперативные и экстренные службы.

    Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО за профессиональные действия по обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма, а в утренние часы силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Крымом.

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    26 апреля 2025, 16:35 • Новости дня
    Минобороны заявило о завершении разгрома войск ВСУ в Курской области

    Подразделения ВС России выдавили остатки ВСУ за границу Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, остатки подразделений ВСУ выдавлены за пределы границы, сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении, опубликованном Министерством обороны России в Telegram-канале , говорится, что группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. По данным Минобороны, последние украинские подразделения были вытеснены за пределы государственной границы, а село Горналь стало последним освобожденным населенным пунктом.

    В настоящее время российские военные продолжают мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, которые могли укрыться на территории России. Местным органам власти оказывается поддержка в восстановлении мирной жизни, а инженерные подразделения ВС России проводят разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ, согласно заявлению Минобороны, потеряли свыше 76,5 тыс. военнослужащих, более 400 танков, свыше 2,2 тыс. боевых бронированных машин и значительное количество другой военной техники, включая иностранные реактивные системы залпового огня и инженерные машины.

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в этом регионе.

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    26 апреля 2025, 22:11 • Новости дня
    Москалькова заявила об удержании Украиной 52 жителей Курской области

    Омбудсмен Москалькова заявила об удержании Украиной 52 жителей Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине продолжают удерживать 52 жителя Курской области, которых вывезли украинские военные, несмотря на требования международного права, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Украинская сторона удерживает 52 жителей Курской области, которых вывезли ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Москальковой.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что это нарушает нормы международного права, а также принципы справедливости и гуманности.

    Она также поздравила российских военных и жителей Курской области с освобождением региона от ВСУ.

    Ранее Москалькова заявила, что с территории Украины были возвращены 25 жителей Курской области.

    Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

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    27 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил президента ЮАР с национальным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапосе по случаю национального праздника, подчеркнув стратегическое партнерство между странами.

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосу с национальным праздником и подчеркнул, что развитие отношений между двумя странами способствует укреплению международной безопасности и стабильности, передает ТАСС. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

    В поздравительной телеграмме Путин заявил: «Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне – это в полной мере подтвердила наша совместная работа в ходе прошлогоднего саммита БРИКС в Казани». Он отметил активное сотрудничество России и ЮАР в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, а также координацию действий по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

    Президент выразил уверенность, что Москва и Претория продолжат развивать стратегическое партнерство и укреплять дружественные связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в ходе которых стороны особое внимание уделили вопросам торгово-экономического и инвестиционного партнерства между странами.

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    27 апреля 2025, 07:16 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских дронов в Брянской области

    В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников в разные промежутки времени.

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников, атаковавших регион в разные промежутки времени.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью, передает ТАСС.

    В Минобороны России уточнили, что атаки дронов были зафиксированы с 23:00 до 04:00 по московскому времени. Представитель ведомства сообщил: «В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Западная группировка войск за один день вывела из строя десятки украинских пунктов управления беспилотниками и станций спутниковой связи Starlink, самым эффективным оружием против дронов сейчас является дробовик, а защиту от атак беспилотников обеспечивает грамотная организация подразделений, а Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы, чтобы компенсировать нехватку дальнобойного вооружения.

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    27 апреля 2025, 13:42 • Новости дня
    Настоятель оценил сроки восстановления разрушенного ВСУ Горнальского монастыря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановительные работы в Горнальском Свято-Николаевском монастыре могут затянуться на десятки лет, учитывая ущерб от атак и ограниченное финансирование, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

    Восстановление монастыря в Суджанском районе Курской области может занять не один десяток лет, передает ТАСС. Игумен Питирим сообщил, что после советской власти на восстановление понадобилось двадцать пять лет при лучшей сохранности, чем сейчас, и теперь сроки будут зависеть от финансирования и наличия рабочих рук. Он подчеркнул: «Постоянно были мысли, что обитель освободят и мы вернемся, будем восстанавливать. Мы другого выхода и не предполагаем, что обитель необходимо восстанавливать, надеемся на поддержку государственных властей».

    Настоятель рассказал, что от монастыря после атак ВСУ остались только самые крепкие кирпичные стены. Кроме того, чудотворная икона Божией Матери «Пряжевская», которую удалось эвакуировать из монастыря до вторжения ВСУ в августе 2024 года, сейчас хранится в курском Покровском храме. По словам игумена Питирима, после восстановления монастыря святыня обязательно вернется в обитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Горнальский монастырь в Курской области, ранее российские войска заблокировали остатки ВСУ в населенном пункте Горналь, а также было опубликовано видео освобожденного монастыря.

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    В Подмосковье убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Причиной смерти послужил подрыв легкового автомобиля в Балашихе. В экспертном сообществе отмечают, что преступление могли организовать украинские спецслужбы, пытающиеся помешать мирному урегулированию конфликта. Более того, за ними просматривается участие и других игроков. Подробности

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    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения

    Курская область полностью освобождена, формирования противника разгромлены. В субботу было зачищено от ВСУ последнее занятое украинскими войсками село Горналь. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который также отметил заслуги военнослужащих КНДР. Как освобождение Курской области скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

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    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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