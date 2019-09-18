Стало известно о проблемах «Калашникова» со сбытом гражданского оружия в России

Первый заместитель гендиректора концерна «Калашников» Михаил Ненюков на Форуме оружейников в Ижевске сообщил о проблемах предприятия со сбытом гражданского оружия.

«История наша с рынком гражданского стрелкового оружия – все те проблемы, которые сейчас описали на форуме, они действительно очень серьезно бьют по концерну, и у нас серьезные проблемы с тем, что у нас практически сейчас забита вся сбытовая сеть нашими изделиями», – сказал Ненюков, назвав условия работы на этом рынке «тяжелейшими», передает «Интерфакс».

Он также сообщил о необходимости проводить работу как по продаже этих изделий, так и по выходу на новые перспективные рынки.

Кроме того, заместитель гендиректора концерна добавил, что проблемы со сбытом гражданской продукции испытывает и входящий в концерн Ижевский механический завод. Ненюков уточнил, что доля гособоронзаказа на предприятии «не столь велика». «В 2018 году доля ГОЗа была порядка 47%», – сказал он.

По его мнению, сложившаяся ситуация связана с внешними и внутренними проблемами. «У нас все больше и больше вводятся ограничения внутри страны на распространение, реализацию гражданского оружия, это внешние проблемы. И внутренних очень много», – сказал он.

Напомним, в октябре 2018 года Владимир Путин потребовал от Росгвардии внести предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.

Тогда Росгвардия и ФСБ представили президенту комплекс мер, направленный на совершенствование законодательства об обороте оружия.

В Госдуме был разработан законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Выдачу лицензии на оружие также предложили увязать с прохождением службы в армии.

Данные инициативы появились после массового убийства в колледже в Керчи, где погибли 20 человек, а пострадали более 17.