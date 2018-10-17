Путин призвал серьезно усилить контроль за оборотом оружия

Президент Владимир Путин потребовал от Росгвардии внести предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.

Путин заявил на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших званий и чинов, что Росгвардии необходимо в рамках ее компетенции «незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия».

«Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», – добавил он.

Напомним, дискуссия о необходимости усиления контроля за оружием возобновилась с новой силой после трагедии в Керчи.

Росгвардия предлагала ужесточить правила хранения оружия. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступал с требованием усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов. В НПО МВД «Спецтехника и связь» (СтиС) предложили оснастить все огнестрельное оружие в России датчиками слежения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, поможет ли ужесточение оружейного контроля избежать новых трагедий.