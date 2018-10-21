В Крыму уточнили число пострадавших в трагедии в Керчи

В больницах находятся 50 пострадавших от нападения на политехнический колледж в Керчи, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Крыма.

«В медучреждения Крыма продолжают поступать пострадавшие в политехническом колледже. Так, еще один пациент находится на стационарном лечении в Керченской городской больнице №1, двое – в Керченской городской детской больнице», – цитирует ТАСС сообщение крымского минздрава.

Всего, по данным ведомства, в крымских больницах находится 25 человек, еще 25 пострадавших размещены в медицинских учреждениях Москвы и Краснодарского края.

В субботу к медикам обратился еще один студент Керченского политехнического колледжа.

Ранее стало известно, что устроивший стрельбу в керченском колледже Владислав Росляков готовился к нападению больше года.

Напомним, в среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже.