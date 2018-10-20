За помощью медиков обратился еще один студент колледжа в Керчи

К медикам за оказанием медицинской помощи обратился еще один студент Керченского политехнического колледжа, где в среду произошло массовое убийство, сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.

В минздраве сообщили, что «еще один пострадавший обратился за помощью»; в данный момент «он находится в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ)». Там ему «оказывается вся необходимая помощь», передает РИА «Новости».

На данный момент в РДКБ находятся девять пострадавших, их них «два в тяжелой степени тяжести, шесть – средней степени тяжести и один – легкой».

Всего на стационарном лечении в разных медицинских учреждениях полуострова находится 23 пострадавших при нападении на колледж.

Сообщается также, что пациентки, эвакуированные из Керчи в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. Вишневского, остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких, сообщил директор центра Амиран Ревишвили.

Он отметил, что пострадавшие находятся в сознании. В течение нескольких дней медики будут отслеживать их состояние, чтобы «посмотреть, не будет ли инфекционных осложнений».



Напомним, в среду студент Владислав Росляков устроил стрельбу в керченском колледже и подорвал там самодельное взрывное устройство. Жертвами нападения стали 20 человек. Сам стрелок покончил с собой.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, могли ли религиозные взгляды матери керченского стрелка превратить сына в убийцу.