Могли ли религиозные взгляды матери керченского стрелка превратить сына в убийцу

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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 23:01  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас

Дометий Завольский, историк-архивист
Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...

Каждый из нас может спасти тысячи жизней

Антон Крылов, журналист
Создание регистра доноров – вопрос национальной безопасности. Британия уже отказалась от поставок в РФ субстанций для производства обезболивающих. Сделан первый шаг к запрету лечить россиян в клиниках Европы. Подробности...
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Как я едва не стал убийцей

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Когда я стал алтарником в церкви и отпустил длинные волосы, мои одноклассники в совшколе начали меня откровенно травить. Сижу на исповеди, думаю: мог бы – перестрелял бы всех, прости меня, Господи. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

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          Могли ли религиозные взгляды матери керченского стрелка превратить сына в убийцу

          Доктрина «здорово ложится на мозги» подростков, но иногда возникает бунт   19 октября 2018, 22:25
          Фото: Епанчинцев Евгений/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          Студент Владислав Росляков, расстрелявший два десятка человек в керченском политехе, презирал не только однокашников по колледжу, но и единоверцев своей матери. «Какие-то дураки, танцуют и поют», – так он отзывался о «Свидетелях Иеговы*», к числу которых, как говорят, принадлежала его мать. Могут ли быть связаны религиозные догмы и кровавое преступление?

          «Родственники будут решать, у него есть родственники», – так в пятницу власти Керчи ответили на вопрос, как и где будут хоронить Владислава Рослякова, студента, убившего два десятка соучеников по керченскому политехническому колледжу и покончившего с собой. Накануне сообщалось, что тело массового убийцы будет захоронено отдельно в безродном секторе кладбища.

          Вопрос непраздный – большинство христианских конфессий, в том числе православие, предполагает – самоубийц нельзя хоронить в церковной ограде и отпевают их лишь в том случае, если суицид был совершен в состоянии помешательства. В любом случае, душе убийцы и самоубийцы, по православному вероучению, предстоит посмертное воздаяние.

          А вот учение организации «Свидетели Иеговы*» предполагает, что душа умирает вместе с телом. Надежду на спасение и райскую жизнь после Страшного суда имеют лишь сами «свидетели». Остальные, по определению, обречены. Организация, которая в прошлом году была внесена в России в список экстремистских, упомянута неспроста. Соседи семьи Росляковых (семьи неполной и неблагополучной – отец-инвалид не жил с семьей, мать работает санитаркой в онкобольнице) рассказали: Галина Рослякова, мама Влада, ходила к «Свидетелям Иеговы». Принять это сообщение за стопроцентную правду мы, понятно, не можем. Но можно разобрать ее в качестве рабочей версии.

          До запрета организации иеговисты Керчи собирались в малоприметном здании по переулку Лермонтова, 12. Вокруг – «частный сектор», рядом – колледж экономики и информатики. Керченский политех, где произошла трагедия, – практически на другом конце города.

          Где могут собираться иеговисты после запрета своей организации, по понятным причинам скрывается. «Они собираются на квартирах, что, кстати, является уголовно наказуемым деянием. Сейчас уже пошли уголовные дела за такие собрания», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев. Понятно, что атмосфера подполья не способствует проявлению дружелюбия по отношению к внешнему миру.

          Те, кто рассказывал о семье Росляковых, не вспоминают, чтобы Влад ходил на собрания иеговистов. Парню не нравились «друзья матери» – он называл их «какими-то дураками, которые танцуют и поют», передавал телеграм-канал Mash. Подруги Галины (не имеющие никакого отношения к «новым религиозным движениям») худого слова о ней не говорят. «Божий одуванчик, спокойная, нормальная женщина, обычная. Сама воспитывала этого Владика. При чем здесь религия?» – сказала одна из знакомых корреспонденту агентства Крыминформ. Она же, впрочем, подчеркивает: то, что Галина «состояла в секте, – неправда».

          Действительно, в соцсетях писали, что санитарка Рослякова помогала спасать жизни ребят и взрослых, ставших жертвой нападения ее сына. «Хороший человек, ответственный сотрудник, никогда не грубила, относилась ко всем хорошо...» – сказал РБК один из сотрудников керченского онкодиспансера. Но тот же коллега добавил: «О ее семейной жизни мало кто знает, особо никому не рассказывала».

          «Если иеговист вступает в секты, он прекращает отношения со всеми, кроме членов этой секты», – пояснил Роман Силантьев. Он подчеркнул:

          «Свидетели Иеговы» не считают полноценными людьми тех, кто не входит в эту организацию.

          «Те, кого пока еще не удалось привести, погибнут при Страшном суде, и пока они не вошли в секту, даже смысла общаться с ними нет», – заметил он. Отношение к иноверцам «прошито» на уровне вероучения – теократическая (то есть руководимая самим Богом) организация со штаб-квартирой в нью-йоркском районе Бруклин противостоит «злой системе вещей», царствующей в мире сем.

          Об отчуждении Влада Рослякова от сверстников рассказала его классная руководительница Марина Маслова. Подростку нельзя было даже ходить в кино, цитирует ее слова Mash. Владислав «даже не участвовал в самодеятельности», не ходил в кружки и не принимал участия в праздниках. Отметим, что учение «Свидетелей Иеговы» запрещает такое «идолопоклонство». И не только участие в светских праздниках от «языческого» Нового Года до 23 февраля и Дня Победы («нельзя чествовать тех, кто вовлечен в войну»). Не допускаются и общие для христиан праздники, вплоть до Рождества и Пасхи – все это тоже расценивается как «языческий обычай». «Иногда Влад нарушал мамины запреты и пробирался к ребятам тайком. За это неизменно получал нагоняй», – говорит классная руководительница. Неудивительно, что этот «тихий, улыбчивый парень» больше времени проводил в школе, чем дома, особенно в библиотеке, где был компьютер и возможность выхода в Сеть (мама отказывалась купить «комп»).

          «Поэтому то, что этот паренек был замкнут, вполне объяснимо тем, наверное, что иеговистов не было там, где он учился», – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД религиовед, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Роман Силантьев. Далее, судя по всему, произошло то, что можно расценить как подростковый бунт против «праведного порядка» – «увлекся панком, навешал на себя браслеты – маме это, конечно, не понравилось».

          «Обычное дело, хоть и печальное. Дети входят в такую секту под принуждением. Потом возникает подростковый протест. Как мы знаем, тоталитарные секты не зря тоталитарными называются», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель антисектантского проекта «Гнев» Александр Чаусов. «И чем серьезнее давление именно со стороны религиозной организации, тем серьезнее «съезжает крыша» и тем жестче может быть ответная реакция», – заметил он.

          Можно предположить, что и демонстративная тяга к оружию, огнестрельному и холодному (однокашники Рослякова говорили, что он носил в колледж нож), – тоже шаг «от противного». В мировоззрении «Свидетелей Иеговы» запрещено держать оружие, они являются пацифистами. «Согласно своему мировоззрению они, как правило, отказываются от службы в армии. В России до своего запрета по крайней мере часть «Свидетелей Иеговы» отправлялись на альтернативную гражданскую службу», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. По его мнению, версия о возможном влиянии «Свидетелей Иеговы» и их вероучения на керченскую трагедию ничем не подтверждена. «Это логичное продолжение кампании, которая ведется против «Свидетелей Иеговы» с 2009 года и теперь приобрела более зловещий и агрессивный характер», – полагает Лункин.

          «Если посмотреть по аналогичным преступлениям в мире, из самых разных семей бывают такие люди. Из семей атеистов, православных, протестантов. Это просто совпало, не думаю, что есть причинно-следственная связь с семьей», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД публицист Сергей Худиев. «Если бы принадлежность к секте «Свидетели Иеговы» провоцировала детей на насилие, мы бы это видели статистически, а на основании одного случая невозможно сделать обобщающих выводов», – заметил он.

          Александр Чаусов, впрочем, полагает, что тоталитарная и деструктивная доктрина могла сформировать (точнее, деформировать) психику подростка. «Доктрина здорово ложится на мозги, на психику человека. Даже взрослого, даже зрелого, даже состоятельного. А если мы говорим о лабильной, о гибкой психике подростка, то тогда возможны вообще любые деформации», – подчеркнул собеседник.

          В пятницу стало известно, что возле дома Росляковых была найдена сожженная Библия. Предполагается, что святую книгу сжег керченский стрелок накануне своего злодеяния. На одной из страниц кто-то ручкой выделил строки из книги Второзаконие, главы 31: «Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его». 

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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