Патрушев сказал, почему произошла бойня в Керчи

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал в связи с трагедией в Керчи усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов, а также объяснил, что привело к бойне.

Секретарь Совета безопасности России назвал трагедию «показательной с точки зрения неэффективной организации» профилактической работы среди молодежи, напомнив, что это уже не первый случай нападения учащихся на своих сверстников, передает ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что руководителям субъектов Федерации, территориальных органов исполнительной власти крайне важно обеспечить должную безопасность и охрану подобных образовательных объектов, повысить эффективность предупредительно-профилактической работы среди молодежи, принять меры по улучшению учебно-воспитательной работы, работы подразделений по делам несовершеннолетних, а также усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

Секретарь Совета безопасности заверил, что «следствие идет, истинные причины преступления в Керчи будут выявлены, установлены, виновные – привлечены к ответственности.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об уязвимости образовательных учреждений Крыма.