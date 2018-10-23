Аксенов рассказал об уязвимости образовательных учреждений Крыма

Почти 80% учреждений Крыма, связанных с пребыванием детей, не соответствуют требованиям безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас 80% учреждений – школы, дома культуры – не соответствуют требованиям безопасности», передает ТАСС слова Аксенова.

Он отметил, что необходимо около 60 млрд рублей только на первоочередные меры безопасности.

«В любом случае, сегодня нами разработаны меры, в рамках которых (соцобъекты) должны охранять люди с оружием», – сказал он.

По его словам, для охраны нужно 8 тыс. человек – как минимум по два сотрудника в смену на 1150 учебных учреждений.

Все решения, пояснил он, будут приняты на федеральном уровне в течение недели.

В субботу заместитель министра просвещения России Ирина Потехина сообщала, что в керченском колледже соблюдались все требования по охране учебных заведений.

Ранее стало известно, что керченский колледж заключил договор на пультовую охрану, так как на физическую охрану не хватило средств. В день нападения на вахте сидела пожилая женщина.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что школы и детские сады в Керчи взяты под вооруженную охрану.