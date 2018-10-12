Стали известны причины позднего прибытия охранников в керченский колледж

В ходе следственного эксперимента выяснилось, что сотрудники охранной организации прибыли в керченский политехнический колледж только через 16 минут после первого взрыва, сообщили источники.

Договор об охране колледж заключил с ООО ЧОО «Центр безопасности «Альфа» 4 сентября. Это договор на пультовую охрану, так как на физическую охрану у колледжа не хватило средств, передает ФАН со ссылкой на источник.

По договору вахтер получил «тревожную кнопку» – брелок с кнопкой, который в день трагедии находился в ящике стола. После первого взрыва вахтер Наталья Поникаровская стала помогать раненым, и только потом вспомнила о кнопке.

Как выяснилось в ходе следственного эксперимента, первый взрыв прогремел в 11.40, а на кнопку вахтер нажала только в 11.48. Еще восемь минут потребовалось сотрудникам ЧОПа, чтобы добраться до колледжа.

К этому моменту все уже почти завершилось.

По данным агентства, сейчас школы Керчи решили заключить договоры на физическую охрану.

Ранее в пятницу Следственный комитет опубликовал видео осмотра места трагедии в политехническом колледже Керчи.

На церемонию прощания с погибшими при нападении на колледж пришли тысячи человек.

О трагедии в Керчи высказывался президент Владимир Путин.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.