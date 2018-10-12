Опубликовано видео осмотра керченского колледжа после стрельбы и взрыва

Следственный комитет опубликовал видео осмотра места трагедии в политехническом колледже Керчи.

В четверг председатель СК Александр Бастрыкин прибыл с рабочей поездкой в Крым, где провел оперативное совещание и заслушал доклад о первых результатах расследования. Видео осмотра места происшествия и фрагмент оперативного совещания выложены на официальном канале ведомства на YouTube.

В ходе совещания следователи, в частности, сообщили, что у стрелявшего студента Владислава Рослякова не было друзей.

«Мы подняли сейчас уже все его личные дела из военкомата, школы, техникума, опросили его окружение, ребят – окружения немного, потому что у него не было друзей», – сказал сотрудник СК.

Бастрыкина интересовало, что побудило студента именно в этот день устроить стрельбу – то ли это был план, заранее подготовленный, то ли это все спонтанно.

Между тем сокурсник Рослякова сообщил, что не понимает, что толкнуло того на бойню в колледже. «Он был очень тихий, спокойный. Чисто символически на первом курсе (были конфликты), потом все было нормально. Не было причин для агрессии», – заявил Артем, учившийся с Росляковым с первого курса.

При этом он отметил, что Росляков был в колледже «сам по себе»: «Он в принципе особо ни с кем не общался. Только так... По делу».

Тот факт, что во время трагедии пострадал их общий с Росляковым однокурсник, Артем считает случайностью. «Я думаю..., расчет был на массовость, а не какой-то конкретный курс. Я думаю, если бы он хотел конкретно наш курс убить, он бы перебил всех», – полагает молодой человек, передает РИА «Новости».

Тысячи людей собрались в центре Керчи в пятницу утром для прощания с погибшими при нападении на колледж.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.