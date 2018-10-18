В Керчи у школ и детсадов выставили вооруженных охранников

Школы и детские сады в Керчи взяты под вооруженную охрану после трагедии в политехническом колледже, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня все детские дошкольные (учреждения) и школы взяты под охрану бойцами Росгвардии. Каждая из 21 школ и все 20 детсадов охраняются без исключения с 7.00. Мне доложили, что возле каждого детсада и каждой школы стоит вооруженная охрана», – цитирует Аксенова ТАСС.

Он выразил благодарность медработникам и другим жителям Керчи, которые вытаскивали пострадавших в инциденте. «Останавливались такси, маршрутки довозили людей в больницы», – уточнил он.

Ранее в четверг Аксенов высказывал предположение, что открывший стрельбу в керченском колледже студент не мог подготовить нападение в одиночку.

Мотивом нападения, по предварительной версии, мог стать конфликт Рослякова с преподавателями. Также проверяются его связи с экстремистскими организациями.

В среду студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 19 человек. Стрелок покончил с собой.