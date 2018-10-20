В минпросвещения оценили надежность охраны в керченском колледже

В керченском колледже соблюдались все требования по охране учебных заведений, сообщила заместитель министра просвещения России Ирина Потехина.

«В этом учреждении все требования соблюдались в соответствии с паспортом безопасности: и рамки, и тревожные кнопки – там все было», – цитирует Потехину ТАСС.

По ее словам, эта система эффективна по отношению к внешним рискам, но недостаточна, когда проблема «происходит внутри».

В результате нападения, отметила она, пострадал корпус колледжа, в котором расположены мастерские, где проходят практические занятия, аудитории в других корпусах не пострадали.

«Поэтому аудиторий достаточно, в них работать можно прямо сейчас», – сказала она.

Практические занятия могут перенести на производственные площадки предприятий.

«Самое главное, чтобы сами студенты были готовы выйти учиться, возможно, им потребуются небольшие каникулы – администрация готова такую возможность предоставить», – отметила она.

Потехина рассказала, что восстановление поврежденного корпуса начнется, когда «на площадке завершатся все следственные действия».

Она предположила, что это произойдет в начале следующей недели.

В минздраве Крыма сообщили, что в Крым прибыли московские специалисты для консультирования и определения дальнейшей тактики лечения пострадавших в нападени на колледж.

«Медицинский консилиум принял решение направить двух пациенток Республиканской детской клинической больницы в медучреждения Москвы для продолжения лечения», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что устроивший стрельбу в керченском колледже Владислав Росляков готовился к нападению с января 2017 года.

В субботу к медикам за оказанием медицинской помощи обратился еще один студент колледжа.

В пятницу в Керчи прошли первые похороны жертв трагедии. Министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что состояние пострадавших в трагедии улучшается. Газета ВЗГЛЯД анализировала, могли ли религиозные взгляды матери керченского стрелка превратить сына в убийцу.