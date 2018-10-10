В день трагедии керченский колледж охраняла бабушка

На вахте политехнического колледжа в Керчи в день нападения сидела пожилая женщина, сообщили в ЧОП «Альфа».

«Там на вахте сидела бабушка, ее нанял сам колледж, она нажала на кнопку, и мы поехали, через пять минут были там», – передает РИА «Новости» слова начальника отдела охраны ЧОПа.

Прибыв к колледжу, сотрудники «Альфы» стали оказывать медицинскую помощь пострадавшим и отвозить их в медучреждения.



«В сам колледж не пускали, там полиция находится в 200 метрах, они уже были там к моменту нашего приезда», – сказал он.

Представитель ЧОПа отметил, что не знает о дальнейшей судьбе вахтерши. По данным СМИ, она была ранена и сейчас находится в больнице.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что школы и детские сады в Керчи взяты под вооруженную охрану. Он высказывал предположение, что открывший стрельбу в керченском колледже студент не мог подготовить нападение в одиночку.

В среду студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже, затем покончил с собой. К четвергу число жертв трагедии выросло до 20 человек.

Мотивом нападения, по предварительной версии, мог стать конфликт Рослякова с преподавателями. Также проверяются его связи с экстремистскими организациями.