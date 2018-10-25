В России предложили оснастить оружие датчиками слежения

Оснастить все огнестрельное оружие в России датчиками слежения предложили в НПО МВД «Спецтехника и связь» (СтиС).

«Есть аналоги, мы проводили теоретический анализ и методом сопоставления с уже функционирующими системами сделали вывод о возможности внедрения спутниковой навигации в контроль перемещения, применения легального оружия», – цитирует РИА «Новости» старшего научного сотрудника отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации СТиС Андрея Цуканова.

Об этом он заявил, выступая на конференции в рамках XXII международной выставки средств обеспечения безопасности государств «Интерполитех-2018».



По его словам, подобный принцип применяется в автомобилях, которые передают сигнал SOS при срабатывании датчиков удара. Или при надзоре за находящимися под домашним арестом.



Цуканов рассказал, что обсуждение возможности внедрения датчиков начнется в 2019 году, после того, как будет защищена диссертация, в которой содержится эта идея.

Если решение будет положительным, датчик может быть установлен в приклад или корпус на стадии изготовления оружия. Датчики в уже выпущенное оружие могут быть вставлены, когда владелец придет продлевать лицензию.



«Недавно произошедшие трагические события в ряде регионов страны, в том числе в Керчи, к сожалению, подтверждают актуальность рассматриваемой проблемы», – сказал он.



Согласно идее, оператор сможет отслеживать перемещение оружия с момента, когда владелец достанет его из сейфа. Если из оружия производится выстрел, оператор получает тревожный звуковой сигнал, а маячок становится бордового цвета. То же самое происходит, когда человек с оружием приблизится к территории особого риска – местам массового скопления людей, школам, детским садам и так далее.



Цуканов пояснил, что стоимость датчика будет сравнима со стоимостью самого дешевого мобильного телефона с выходом в интернет.

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