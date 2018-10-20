Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия

В Росгвардии предложили обязать граждан уведомлять о хранении оружия по месту пребывания, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что владельцы оружия, которые берут его с собой в поездки длиннее трех суток, обязаны в течение трех рабочих дней сообщить в Росгвардию о фактическом месте нахождения, передает РИА «Новости».

По мнению авторов проекта, это позволит контролировать оборот оружия в местах его временного хранения.

Кроме того, предлагается позволить перевозку оружия воздушным транспортом без получения разрешения от Росгвардии, а также передачу оружия работникам подразделений транспортной безопасности для перевозки самолетом.

Напомним, в среду студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил нападение на колледж, подорвав взрывное устройство и открыв стрельбу. Жертвами стали 20 человек, стрелок покончил с собой.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, способен ли строгий контроль над оборотом оружия решить проблему убийств в школах и вузах.