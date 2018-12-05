Путину представили план оружейной реформы

Росгвардия и ФСБ представили президенту России Владимиру Путину комплекс мер, направленный на совершенствование законодательства об обороте оружия; его разработали после массового убийства в колледже в Керчи, сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

«Проведен масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия, результатом которого стал подготовленный совместно с ФСБ России и внесенный главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля за правоотношениями в указанной сфере», – передает его слова РИА «Новости».

Золотов не пояснил, какие предложения были внесены в этот комплекс мер, однако добавил, что при разработке документа был учтен «негативный опыт резонансных происшествий с оружием последних лет», в том числе трагедия в Керчи.

Напомним, Путин в октябре потребовал от Росгвардии внести предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия. В Госдуме был разработан законопроект, который ужесточает правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.

Выдачу лицензии на оружие также предложили увязать с прохождением службы в армии.