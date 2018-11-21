Подготовлен законопроект об ужесточении правил приобретения оружия

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года, сообщает пресс-служба парламентария.

Документ поддержан руководством профильных думских комитетов и уже направлен в экспертный совет фракции «Единая Россия», передает ТАСС.

Яровая предлагает ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.

Это «предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия».

Ранее Росгвардия предложила повысить минимальный возраст покупки гражданского огнестрельного оружия с 18 до 21 года.

До этого президент Владимир Путин потребовал от Росгвардии внести предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.

Росгвардия также предлагала ужесточить правила хранения оружия, а секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступал с требованием усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

Инициативы были озвучены после инцидента в колледже Керчи, когда студент Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу.