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ВСУ повредили машину и дома при обстреле Энергодара
В результате артиллерийского обстрела Энергодара повреждены машины и окна жилых домов, пострадавших среди жителей не зафиксировано.
Артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской АЭС был совершен со стороны ВСУ, передает ТАСС. По словам мэра Максима Пухова, в центре Энергодара повреждены автомобиль и окна в нескольких жилых домах.
Он отметил: «Энергодар подвергается артобстрелу. На данный момент информации о пострадавших не поступало. В центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах. Угроза артобстрела города сохраняется».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные атаковали город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией, а ранее Энергодар остался без света после удара ВСУ по теплоэлектростанции.