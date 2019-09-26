Бюджет Минобороны на 2020 год предложено увеличить

Объем средств, выделенных Министерству обороны России в 2020 году, составит 1,894 трлн рублей, увеличившись на 6,6% к показателю 2019 года, следует из проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Согласно проекту бюджета, который опубликован на портале проектов правовых актов, расходы Минобороны в 2020 году достигнут 1,894 трлн рублей против 1,776 трлн рублей в 2019 году, передает «Интерфакс».

Из документа следует, что основная часть расходов российского военного ведомства будет направлена на обеспечение национальной обороны – в 2020 году на эти цели уйдет 1,056 трлн рублей, в последующие два года эта статья расходов увеличится до 1,077 трлн (в 2021 году) и до 1,096 трлн (в 2022 году), передает ТАСС.

При этом основные показатели гособоронзаказа и значительная часть бюджета в отношении госкомпаний, оборонных предприятий и иных юридических лиц в документе засекречены.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону в 2020 финансовом году до 750 млрд долларов.

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