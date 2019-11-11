Путин объяснил сокращение расходов на оборону

Президент Владимир Путин заявил, что общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.

Связано это не с тем, что мы так спустя рукава к этим вопросам относимся, а с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны... и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, мы все-таки основной пик этой работы прошли», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что созданные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса мощности и собранные коллективы должны работать и дальше, но не выпускать кастрюли, как это было в конце 1990-х годов. «Они должны выпускать высокотехнологичную продукцию и технику. Поэтому нужно их загружать тем, что они могут выпускать, и ритмично финансировать эту работу», – добавил президент.

Он поручил представить четкие и понятные планы вовлечения оборонных предприятий в реализацию нацпроектов. «Я прошу представить четкие, понятные, внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов, а также сообщить, какие для этого необходимы нормативно-правовые, организационные решения», – сказал глава государства, передает ТАСС.

В октябре Путин заявил о необходимости продолжать обсуждение вопроса сокращения военных расходов в национальных бюджетах. «Мы тратим на нужды Министерства обороны менее 3% (ВВП), и имеется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов», – заявил президент.

В сентябре министр обороны Сергей Шойгу, комментируя заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о якобы слишком большом военном бюджете России, сказал, что бояться надо не больших расходов, а маленьких доходов, и экономистам надо работать именно над этим.

Между тем объем средств, выделенных Министерству обороны России в 2020 году, согласно проекту бюджета России, составит 1,894 трлн рублей, увеличившись на 6,6% к показателю 2019 года.