Кудрин открестился от «стенаний» о величине военных расходов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не считает российские военные расходы слишком высокими.

Он заявил в Twitter, что прочитанные на эту тему материалы СМИ его удивили. По словам Кудрина, глава российского государства Владимир Путин «привел расходы на оборону к разумной величине».

«Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны», – заявил руководитель Счетной палаты, добавив, что нынешняя «цель – эффективность».