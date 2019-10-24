Путин высказался о сокращении военных расходов

Президент России Владимир Путин, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби Итно на саммите «Россия – Африка», заявил о необходимости продолжать обсуждение вопроса сокращения военных расходов в национальных бюджетах.

«Мы тратим на нужды Министерства обороны менее 3% [ВВП], и имеется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов», – приводит его слова ТАСС.

«Поэтому, конечно, сокращение военного бремени – это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», – добавил глава государства.

Президент отметил также, что при тенденции к сокращению военного бюджета в России «создана достаточно эффективная система безопасности» и эффективная современная армия, передает РИА «Новости».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу, комментируя заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о якобы слишком большом военном бюджете России, сказал, что бояться надо не больших расходов, а маленьких доходов, и экономистам надо работать именно над этим.

Между тем объем средств, выделенных Министерству обороны России в 2020 году, согласно проекту бюджета России, составит 1,894 трлн рублей, увеличившись на 6,6% к показателю 2019 года.

Саммит и экономический форум «Россия – Африка» проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.

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