Эксперт ответил на обвинения России и СССР в «оглуплении» украинцев

«Насильственная дерусификация и дикая украинизация привели к тому, что люди на Украине стали безграмотными билингвами», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский журналист Владимир Скачко. Так он ответил на заявление Киевской школы экономики о том, что в «оглуплении» украинцев якобы виновны царская Россия и Советский Союз.

Не советское или имперское наследие, а состояние образования в постсоветской Украине виновны в плачевно низком уровне образованности украинцев, подчеркнул журналист Владимир Скачко, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф».

«Поверьте мне, как главному редактору газеты с 12-летним стажем, даже представители интеллигенции, которые приходили ко мне, практически не умели писать по-русски, потому что грамматику им преподавали только в юном возрасте, – подчеркнул Скачко. – А украинский они элементарно не знали, только для проформы, ведь образование насильственно переводилось на украинский. Это что касается гуманитарного образования. – А тут выяснилось, что упал уровень знаний в математике, физике и других естественных науках».

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан заявил, что в низком уровне образованности украинцев виноваты царская Россия и СССР. Российская империя якобы «столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев, агрессивно подавляя любые попытки... народа развивать собственную науку, культуру и искусство», заявил эксперт. Этой же политики, как утверждает эксперт, придерживалась советская власть, которая «переманивала лучшие умы и яркие таланты» с Украины. При этом Компан посетовал, что после 28 лет «независимости и майданов» Киев якобы продолжает «дело Ленина-Сталина». «Нас мало и мы, к сожалению, тупеем», – посетовал украинский эксперт.

«В этом заявлении есть отголоски исторической правды, – отметил Скачко. – Киев считался центром просвещения, культуры и образования восточного славянства. Петр Первый окружал себя, по крайней мере, в плане церковного образования и философии, выходцами из Киева. Но при этом нельзя говорить, что Россия умных забирала, а там оставляла дураков. Это логика любого многонационального государства. Столица всегда высасывает умы из провинций, окраин».

Но, как вновь отметил эксперт, винить в падении интеллектуального уровня следует постсоветскую систему образования – в первую очередь, среднего образования на Украине. «Огромное количество украинских школьников, которые дома в быту говорят на русском, а в школе обязаны грызть гранит науки на украинском, оказались в положении полыньи, которая от одного берега оторвалась, то есть от русского языка и культуры, а к украинскому «берегу» не пристала, – посетовал Скачко. – Получаются недоучки, недоросли. Они русский язык не изучают, им его не преподают, поэтому они абсолютно не знают грамматику и пишут плохо, а украинский им в голову не идет».

Ранее нового министра образования Украины Анну Новосад высмеяли за то, что в ее публикации нашли множество грамматических ошибок. Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского перепутала Латвию с Литвой.

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