Пресс-секретарь Зеленского перепутала Латвию с Литвой

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель перепутала Латвию с Литвой в записи в соцсети.

Мендель опубликовала в Instagram фотографию, подписав, что на ней «платье для латвийской командировки». При этом она находилась в Вильнюсе, столице Литвы.

Пользователи высмеяли представительницу украинского лидера, отметив, что это уже не первый случай, когда представители офиса Зеленского путают названия балтийских республик.

Позднее Мендель отредактировала содержание поста, заявив, что «троллинг не удался».

«Ладно, признаюсь, за время пребывания в должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду», – написала она.

Ранее, в октябре, во время визита Владимира Зеленского в Латвию на официальной странице президентской администрации Украины в Facebook пользователи заметили ошибку в названии стран: в описании к фото с прошедших мероприятий было указано, что политик посетил «Республику Литву».

Специалист по работе в соцсетях, ответственный за эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок.

В июле сотрудники пресс-службы Зеленского перепутали столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну.

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