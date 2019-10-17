Перепутавшему Латвию и Литву сотруднику офиса Зеленского сделали подарок

Сотрудник администрации украинского лидера Владимира Зеленского получил в подарок атлас после того, как перепутал Латвию с Литвой, сообщил руководитель офиса президента Кирилл Тимошенко.

«В соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которой глава государства был с официальным визитом. Ошибку сразу же исправили», – написал Тимошенко в Facebook.

По его словам, cпециалист по работе в социальных сетях, который сделал эту ошибку, получил взыскание и географический атлас.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе Зеленского перепутали две прибалтийские страны Литву и Латвию в сообщениях об официальном визите украинского лидера на странице Facebook.

Это не первая ошибка сотрудников пресс-службы Зеленского. В июле они перепутали столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну.

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