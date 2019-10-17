Офис Зеленского перепутал Латвию и Литву

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского перепутали две прибалтийские страны Литву и Латвию в сообщениях об официальном визите украинского лидера на странице Facebook.

Ошибку сотрудников офиса Зеленского заметили пользователи Сети.

Пост сопровождался фотографиями и подписью «Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва – лучшие кадры». Однако буквально спустя 10 минут публикацию отредактировали.

Это не первая ошибка сотрудников пресс-службы Зеленского. В июле они перепутали столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну.

Ранее Зеленский во время визита в Латвию посетил парламент, где поиграл с молотком спикера.

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