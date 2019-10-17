Зеленскому дали поиграть с молотком в парламенте Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Латвию посетил парламент, где поиграл с молотком спикера. Видео момента опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.

Соловьев выложил в Instagram ролик, на котором Зеленский в Сейме Латвии держит в руках молоток и разговаривает с женщиной-депутатом. После этого он один раз ударяет молотком.

«Зеленский в парламенте Латвии играл с молоточком», – написал Соловьев.

Тем временем на странице Зеленского в Facebook были перепутаны Латвия и Литва, пишет «Страна.ua».

В аккаунте президента был выложен пост с фотографиями его визита в Латвию, при этом подпись гласила, что Зеленский был в Литве.

Издание отмечает, что помощники Зеленского обнаружили ошибку и тут же допустили новую, выложив новый пост, в котором вместо «Латвийской Республики» написали «Республика Латвия».

Напомним, в августе Зеленский вручил орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени латвийскому евродепутату Сандре Калниете, сжегшей платье в цветах георгиевской ленты.

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