Зеленский вручил орден сжегшей платье в цветах георгиевской ленты евродепутату

Украинский лидер Владимир Зеленский вручил орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени латвийскому евродепутату Сандре Калниете, которая стала известна после антироссийской акции.

Калниете выразила благодарность президенту Украины, заявив, что тронута и польщена признанием. За какие заслуги наградили политика, не уточняется, передает Sputnik Латвия.

В мае Сандра Калниете сожгла платье, раскрашенное в цвета георгиевской ленты.

Напомним, в Латвии с 2013 года запрещена символика СССР и нацистской Германии. В феврале латышский суд оштрафовал мужчину, размахивавшего флагом СССР на День независимости, на 20 евро.