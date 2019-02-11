В Латвии мужчину оштрафовали за флаг СССР

Размахивавший флагом СССР на День независимости Латвии мужчина был оштрафован судом.

«Суд наложил штраф в размере 20 евро на мужчину, который размахивал флагом СССР», – сказал представитель суда, передает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчина размахивал флагом из окна собственной квартиры, которая выходила на сцену, где шли праздничные мероприятия. Полицейские которые прибыли на место, констатировали, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В Латвии запрещена символика СССР и нацистской Германии.