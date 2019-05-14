Латвийский депутат сожгла платье в цветах георгиевской ленты

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете сожгла платье, раскрашенное в цвета георгиевской ленты, сообщают СМИ.

Калниете сожгла платье в компании с другим депутатом Европарламента, Карлисом Шадурскисом, передает «Sputnik Латвия».

Фотографии с места сожжения опубликовал местный журнал о светской жизни 10 мая, сразу после Дня Победы.

Калниенте заявила, что платье носит «неправильные» цвета, которые напоминают георгиевскую ленту, которую депутат называет «колорадской».

Парламентарий вымочила платье в спирте, который ей достался от свекра, служившего врачом в госпитале латышского легиона СС. При этом Калниенте подчеркнула, что платье «недешевое и хорошее».

Напомним, в Латвии с 2013 года запрещена символика СССР и нацистской Германии. В феврале латышский суд оштрафовал мужчину, размахивавшего флагом СССР на День независимости, на 20 евро.