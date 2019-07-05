В пресс-службе Зеленского перепутали столицу Канады

Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского перепутала столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну.

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады – Торонто», – цитирует сообщение пресс-службы Зеленского украинское издание «Страна».

Торонто является столицей канадской провинции Онтарио и крупнейшим городом страны. Столица Канады – Оттава.

Позднее ошибка на сайте президента Украины была исправлена, однако произошедшее вызвало шквал насмешек в Сети.

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Интересно, что депутат Верховной рады, бывший вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко решила провести «ликбез» для сотрудников пресс-службы Зеленского. Она принялась рассказывать о столицах ряда государств, однако совершила ошибку, назвав Гаагу столицей Нидерландов. Парламентарий после критики в свой адрес признала свою неправоту.

В начале июля Зеленский находился с трехдневным визитом в Канаде, где провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, по итогам которых было подписано соглашение о поставках вооружений. На Украине заявили, что обещанное Канадой оружие может быть опасно.

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