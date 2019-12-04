В Киеве обвинили Россию и СССР в «оглуплении» жителей Украины

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан заявил, что в низком уровне образованности украинцев виноваты царская Россия и СССР.

Компан в своем блоге в издании «Новое время» написал, что «уровень образованности, до которого докатилась Украина (...) просто удручает и даже пугает».

По его мнению, это произошло из-за царской России, которая «столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев, агрессивно подавляя любые попытки (...) народа развивать собственную науку, культуру и искусство».

Этой же политики, как утверждает эксперт, придерживалась советская власть, которая «переманивала лучшие умы и яркие таланты» с Украины.

При этом Компан посетовал, что после 28 лет «независимости и майданов» Киев продолжает «дело Ленина-Сталина», в то время как страна «очень быстро погружается во мрак незнания, необразованности и отсталости».

«Нас мало и мы, к сожалению, тупеем. Я даже имею в виду не природные способности. Спору нет, смекалка, природная хватка, умение плести многоходовые интриги у многих на должном уровне», – считает эксперт.

Подтверждением этого, по мнению Компана, являются новые люди во власти страны.

«Ну, разве могут быть умными люди, которые без всякого образования, часто не умеющие написать двух строк или пораженные патологической нелюбовью к книгам, сумели пролезть на самую верхушку, чтобы вести в будущее десятки миллионов теряющих надежду людей?», – заключил он.

Ранее нового министра образования Украины Анну Новосад высмеяли за безграмотность. Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского перепутала Латвию с Литвой.

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