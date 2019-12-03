МИД назвал Уилана симулянтом

МИД России назвал «массированной кампанией дезинформации» попытки Вашингтона доказать невиновность обвиняемого в шпионаже против России гражданина США Пола Уилана.

«Продолжаем фиксировать попытки официального Вашингтона как напрямую, так и через подконтрольные СМИ продвигать тезис о том, что российские власти якобы «без вины» содержат в заключении гражданина США и еще трех западных стран П.Уилана, арестованного за шпионаж, и не оказывают ему надлежащую медицинскую помощь. Налицо очередная массированная кампания дезинформации, нацеленная на очернение образа России», – сказано в заявлении на сайте МИД России.

В ведомстве напомнили, что Уилан въехал в Россию по американскому паспорту и с туристической визой, однако был задержан с поличным при осуществлении разведывательной операции. «Факт его шпионской деятельности полностью задокументирован», – подчеркнуто в сообщении.

Кроме того, в МИД уточнили, что Уилан знакомится с материалами уголовного дела с начала сентября и «не очень торопится, сознательно затягивает чтение, хотя сроки начала суда, на котором будут представлены доказательства его вины, зависят именно от завершения этого процесса».

В заявлении ведомства отмечено, что представители посольств «регулярно – фактически еженедельно – получают к нему доступ» и знают, что рассказы Уилана об издевательствах в следственном изоляторе – «не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы».

«Так что здоровью П.Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки», – заключили в МИД.

Напомним, Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Отмечалось, что у него имеются четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.

У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. Однако сам он утверждал, что приехал в Москву на свадьбу к другу.

В конце ноября сообщалось, что США исключили возможный обмен Уилана на осужденных россиян.