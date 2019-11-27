США исключили возможный обмен Уилана на осужденных россиян

Обмен подозреваемого в шпионаже в пользу США гражданина четырех стран Пола Уилана на кого-то из осужденных в Соединенных Штатах россиян нет смысла даже обсуждать. Об этом заявила временный поверенный в делах США в России Джули Фишер.

«Нет необходимости даже обсуждать обмен, особенно на человека, которого суд признал виновным и который сам признал вину», – заявила Фишер, передает «Интерфакс».

По ее словам, следствие не представило доказательств вины Уилана, и его необходимо освободить как можно скорее.

Напомним, Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Отмечалось, что у него имеются четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.

У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. Однако сам он утверждал, что приехал в Москву на свадьбу к другу.