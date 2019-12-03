Эксперт оценил призыв Зеленского к пророссийским жителям Донбасса покинуть Украину

«С точки зрения убийства нормального государства действия Зеленского абсолютно правильны. Для создания буферной страны под внешним управлением столько населения не нужно», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский журналист Владимир Скачко, комментируя заявление украинского президента, предложившего сторонникам России в Донбассе покинуть Украину.

«Президент Зеленский очень точно выполняет предписания и рекомендации своих внешних кураторов по поводу обезлюдения Украины и превращения ее в сервис-государство с тем количеством населения, которое необходимо для такого нового неоколониального образования», – сказал журналист и историк Владимир Скачко.

Кроме того, что Зеленский порекомендовал всем, кто считает себя русским, уезжать в Россию, он попросил у премьер-министра Канады Джастина Трюдо сделать безвизовый режим для всех украинцев, желающих эмигрировать в эту страну. Фракция Зеленского «Слуга народа» разрабатывает закон, облегчающий работу компаний, которые занимаются трудоустройством граждан Украины за рубежом. С них снимают всевозможные дополнительные платы, продолжил собеседник.

«Кроме того, существует так называемый безвиз, который упростил выезд украинцев в Европу. И Польша откликнулась на это – отменила так называемую трудовую визу для граждан Украины. Практически это открытое приглашение украинских «рабов» на польский рынок труда. На тот его сегмент, который называется «грязным» или «черным». Куда уже не находится желающих поступать среди благоразумных и благопристойных поляков», – поделился Скачко.

По его словам, это все очень правильная политика с точки зрения тех людей, которые взяли Украину под внешнее управление и превращают ее в новое буферное государство, которое должно иметь все формальные признаки государства, но находиться полностью под внешним управлением.

С продажей земли, а точнее с легализацией уже проданной и распределенной земли, Украина останется, но ничего украинского, принадлежащего украинцам в ней практически не будет, отметил Скачко. В этой ситуации такое количество населения не нужно. Активная часть населения всегда может бунтовать, устраивать всякие Майданы, «революции достоинства» и прочую ерунду. Протесты против того социального геноцида, который проводит власть, начиная с 2014 года. С точки зрения убийства нормального государства все действия Владимира Зеленского абсолютно правильные, акцентировал киевский журналист.

«Другое дело, понимает или не понимает это сам Зеленский? Может быть, он думает, что делает лучше украинцам. А может быть делает это все сознательно, используя все эти «демократические нарративы» для обмана населения и оправдания своей деятельности. Я тут не знаю, чужая душа потемки. Но то, что Украину не только готовят к окончательной распродаже, но еще и лишают населения, возможности бороться, это очень заметно», – резюмировал Владимир Скачко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России в Донбассе покинуть Украину.

Комментируя слова Зеленского о «сбившихся с пути» жителях провозглашенных республик Донбасса, которые «могут уехать», если они «за Россию», Захарова отметила на своей странице в соцсети Facebook: «Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами».

Официальный представитель МИД России напомнила, что жители Донбасса «не по своей воле» не выбирали президента Украины в 2019 году, «чтобы слушать его, куда им ехать». При этом дипломат выразила мнение, что Киев сознательно не проводил там выборы.

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