Захарова отреагировала на призыв Зеленского к жителям Донбасса покинуть Украину

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России в Донбассе покинуть Украину.

Комментируя слова Зеленского о «сбившихся с пути» жителях провозглашенных республик Донбасса, которые «могут уехать», если они «за Россию», Захарова отметила на своей странице в соцсети Facebook: «Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами».

Официальный представитель МИД России напомнила, что жители Донбасса «не по своей воле» не выбирали президента Украины в 2019 году, «чтобы слушать его, куда им ехать». При этом дипломат выразила мнение, что Киев сознательно не проводил там выборы.

Захарова призвала украинские власти искать источник всех бед в своих рядах. «Помните, как в 2014 году после антиконституционного переворота на ключевые посты в правительстве назначили иностранцев? Министры из США, Грузии и Литвы получили украинское гражданство за несколько часов до своего назначения... Это была глобальная стратегия. Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку», – написала дипломат.

По словам представителя российского МИД, нет ничего удивительного в том, что в подобной ситуации жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, хотят получить гражданство другого государства.

«А как же, по этой логике, существует Европа? Люди имеют по несколько паспортов различных стран, живут, где хотят, и даже не отвечают на вопрос «чьи Фолкленды», – заключила она.

Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что будет бороться за «сбившихся с пути» жителей провозглашенных республик Донбасса. Он добавил, что каждый человек имеет право решать, где ему жить, поэтому «те, кто за Россию», могут уехать.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите «нормандской четверки» удастся начать диалог о завершении конфликта в Донбассе.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Германию и Францию повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению Минских соглашений.

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