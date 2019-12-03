Спикер Рады заявил о единственном народе на Украине

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны, заявил, что на Украине есть только один – украинский.

«Я хотел бы отметить, что на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна. И я хотел бы всех уверить – если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить еще какие-то территории, то это только мечты», – передает РИА «Новости» слова Разумкова.

Он добавил, что Верховная рада приложит максимум усилий для того, чтобы консолидировать украинское общество «вокруг тех, кто нас будет объединять».

«Это непростой путь, сегодня все слои населения, все органы власти должны сконцентрироваться именно на этом», – сказал Разумков.

Ранее Володин, комментируя действия украинской делегации на форуме ООН в Женеве, которая сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что такие действия свидетельствуют о нетерпимости Киева к малым народам, что может привести к выходу ряда регионов из состава Украины.

После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что заявление спикера Госдумы якобы является показателем «истинных устремлений» России. В МИД Украины заявили, что все граждане страны якобы обладают «абсолютно равными» правами.

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