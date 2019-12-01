Авакова взбесили слова Володина о риске развала Украины

Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков нервно отреагировал на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

В своем Facebook Аваков назвал высказывание Володина «новыми стеклами розовых очков» для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом. Слова спикера Госдумы он трактовал как показатель «истинных устремлений» России.

«Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что «мы один народ», – перечитывайте Володиных. А если не доходит сходу, то знайте, что есть многие такие, как я», – написал Аваков, назвав себя «русскоязычным украинским националистом».

Накануне Володин прокомментировал поведение украинской делегации на форуме ООН в Женеве, которая сорвала выступление представителя Крыма. Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что такие действия демонстрируют нетерпимость Киева к малым народам, передает РИА «Новости».

По словам Володина, ущемление прав нацменьшинств может привести к выходу ряда регионов из состава Украины. Спикер Госдумы также напомнил, что в 2014 году большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией, и призвал киевские власти задуматься над этим.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта.

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