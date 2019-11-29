Украинская делегация повторно попыталась сорвать выступление представителя Крыма на форуме ООН в Женеве

Делегация Украины пыталась повторно сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

«Во второй день работы форума депутату Госдумы Руслану Бальбеку удалось все-таки выступить, несмотря на то, что его четыре раза прерывала украинская делегация. Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение», – сказала Гридчина, передает РИА «Новости».

По ее словам, доклад депутата Госдумы был посвящен соблюдению прав крымских татар в Крыму.

Ранее в Крыму предсказали повторение «украинской вакханалии» в ООН.

В четверг члены украинской делегации прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, проходящего в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти не раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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