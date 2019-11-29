Украинская делегация повторно попыталась сорвать выступление представителя Крыма на форуме ООН в Женеве

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Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
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Армянские националисты для России лучше, чем украинские

Между Нжде и теми, кого мы тут понимаем под Бандерошухевичем, пропасть, если смотреть на них на всех из современной РоссииФото: Общественное достояние
Правительство Армении продолжают критиковать за героизацию «фашиста» − Гарегина Нжде. Этим занимаются и власти Азербайджана, и некоторые силы внутри России, видя в уважительном отношении армян к «пособнику Гитлера» параллели с «бандеровщиной». Но действительно ли Нжде был фашистом «вроде Бандеры»? Не пытаются ли рассорить Москву и Ереван буквально на ровном месте? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Крик детей и матерей должны услышать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что делают сейчас больные? Сбиваются в стаи, обивают пороги фондов, самостоятельно закупают нужные препараты за границей через знакомых, через дальних знакомых. Потому что это не вопросы санкций и импортозамещения. Это вопросы человеческих жизней. Подробности...
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Запрет на курение в аэропортах – это пытка

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противопоставлять капитал и пролетариат уже не очень получается, надо искать что-то новое. Отсюда эта истеричка Тунберг, раскол общества по климатическому вопросу и так далее. Но меньше всех повезло курильщикам. Сегодня они – изгои. Подробности...
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Дело трансплантолога Каабака показало болезни здравоохранения

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Такое ощущение, что говорить правду – и о проблемах с сертификацией в педиатрии, да и во взрослой медицине, и о проблемах с лекарствами, и о проблемах с врачами и целыми медицинскими отраслями – в принципе по какой-то причине невозможно. Подробности...
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      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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              Украинская делегация повторно попыталась сорвать выступление представителя Крыма на форуме ООН в Женеве

              29 ноября 2019, 14:02

              Текст: Алина Назарова

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              Делегация Украины пыталась повторно сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

              «Во второй день работы форума депутату Госдумы Руслану Бальбеку удалось все-таки выступить, несмотря на то, что его четыре раза прерывала украинская делегация. Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение», – сказала Гридчина, передает РИА «Новости».

              По ее словам, доклад депутата Госдумы был посвящен соблюдению прав крымских татар в Крыму.

              Ранее в Крыму предсказали повторение «украинской вакханалии» в ООН.

              В четверг члены украинской делегации прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, проходящего в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.

              Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти не раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

              Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. 

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