В Крыму предсказали повторение «украинской вакханалии» в ООН

«Когда я буду выступать с трибуны форума ООН, меня обязательно перебьют, потому что в моем докладе будет звучать правда», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Ее доклад на женевском форуме ООН о положении с украинским языком в Крыму намечен на пятницу.

«Я собираюсь сообщить правду о том, сколько в Крыму работает украинских школ, как преподается украинский язык. Естественно, буду употреблять не сочетание «Автономная республика Крым» (название, принятое в украинские времена – прим. ВЗГЛЯД), а «Республика Крым», что гарантированно возмутит делегатов от Украины», – отметила председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Накануне члены украинской делегации прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, проходящего в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека. «Когда Руслан Исмаилович произнес словосочетание «Республика Крым», украинские делегаты прервали его, начав стучать табличками о столы, – рассказала Гридчина. – Начали махать руками, мешать различными возгласами».

«Сегодня, я думаю, нас ожидает повторение той же вакханалии», – прогнозирует собеседница.

Срыв украинской делегацией выступление российского парламентария попал на видео.

Секретарь и председатель форума пытались призвать к порядку на заседании, на что киевские делегаты не отреагировали. «Они подрывают и уничтожают авторитет украинского государства такими выходками, – отметила Гридчина. – Но, скорее всего, они просто не хотят, чтобы крымчане донесли правду о том, что происходит в российском Крыму. Украина заинтересована в том, чтобы мировое сообщество ничего не узнало. Проще, извините, вешать лапшу на уши всему миру о том, что у нас творятся какие-то бесчинства, о том, что якобы угнетают крымских татар, о том, что украинский язык уничтожается».

«Это был идеологический бунт украинской стороны, думаю, неожиданный и для организаторов форума, – пояснил RT депутат Руслан Бальбек, комментируя вчерашнюю выходку украинских делегатов. – Некий демарш несогласных ни с позицией России, ни с установленными и общепринятыми правилами поведения, а скорее всего от злости, что в Крыму нет репрессий и притеснений нацменьшинств. И эту досаду выплеснули наружу».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти не раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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