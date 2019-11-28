Украинская делегация прервала доклад депутата от Крыма на форуме ООН в Женеве

Члены украинской делегации прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, проходящего в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека, сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

«Буквально сейчас украинская делегация прервала стуками табличек выступление Руслана Исмаиловича Бальбека и направила протест против нашей делегации в секретариат», – передает ТАСС ее слова.

Гридчина добавила, что секретарь лишил права слова официального делегата от России.

В четверг не состоялось и выступление самой Гридчины с докладом о правах человека на образование на языках национальных меньшинств. «Надеюсь, что завтра я смогу выступить со своим докладом и рассказать, как в Крыму относятся к украинскому языку», – отметила Гридчина.

Глава украинской общины Крыма рассказала, что делегация с Украины также остановила выступление представителя Сербии, который неоднократно бывал на полуострове и подтвердил, что в российском регионе не ущемляются права ни крымских татар, ни украинцев.

12-я сессия форума по вопросам меньшинств проходит в Женеве 28 и 29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты России от Крыма и глава Совета региональной болгарской национально-культурной автономии республики Иван Абажер планировал вылететь на форум в Женеву, но швейцарское посольство отказало ему в визе.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти не раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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