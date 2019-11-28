Члену ОП от Крыма отказали в швейцарской визе для поездки на форум под эгидой ООН

Член Общественной палаты России от Крыма и глава Совета региональной болгарской национально-культурной автономии республики Иван Абажер планировал вылететь в Женеву на 12-ю сессию Форума по вопросам меньшинств, функционирующего под эгидой Совета ООН по правам человека, но швейцарское посольство отказало ему в визе.

«Для меня как для члена Общественной палаты России и Общественной палаты республики Крым, для руководителя национального объединения, которому в этом году исполняется 25 лет, это странно: мне впервые не дают принять участие в мероприятии на международной площадке, смысл которой в том, чтобы выслушать мнение всех сторон», – заявил Абажер, слова которого приводятся на сайте ОП.

Он выразил уверенность, что на форуме будут подниматься вопросы прав крымчан.

«По своему богатому опыту (я участвовал в мероприятиях ООН, в совещаниях ОБСЕ) я знаю, что часто та информация, которая высказывается о Крыме, неправдива, если быть более конкретным, то зачастую это обыкновенная ложь. И никто не оппонирует спикерам, высказывающим эту ложь, поскольку крымчане часто лишены возможности участвовать в этих мероприятиях. По-моему, это абсолютно недопустимо. И я задаю себе вопрос: в том виде, в котором эти мероприятия и организации существуют, нужны ли они вообще человечеству или нет?» – заявил Абажер.

Он напомнил, что крымчане находятся в экономической изоляции, лишены свободы передвижения, но международные организации не предпринимают каких-либо значимых действий, чтобы переломить ситуацию.

«На мой взгляд, все СМИ (как российские, так и зарубежные) должны заинтересоваться, почему так происходит. Почему крымчане находятся в полной изоляции? Где реакция международных неправительственных организаций, которые занимаются проблемами соблюдения прав человека? И почему ООН бездействует, когда приглашенным участникам мероприятий организации не дают возможности на них попасть?» – Абажер.

Ранее сенатор Игорь Морозов, комментируя газете ВЗГЛЯД требование Швеции, Эстонии и Литвы «уважать целостность Украины», заявил, что серьезные «игроки» в Евросоюзе не поддержат кампанию прибалтов и Швеции в поддержку Киева, поскольку Европа устала от вовлеченности в украинские дела.