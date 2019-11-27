В Совфеде ответили на требование шведов и прибалтов «уважать целостность» Украины

Серьезные «игроки» в Евросоюзе не поддержат кампанию прибалтов и Швеции в поддержку Киева, поскольку Европа устала от вовлеченности в украинские дела, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов, комментируя требование Швеции, Эстонии и Литвы «уважать целостность Украины».

«То, что продолжается всплеск русофобии со стороны прибалтийских государств, то это отработка того ресурса, который Белый дом вкладывает в эти государства», – отметил член Совета Федерации Игорь Морозов.

Ранее главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции, а также Украины обратились к России с призывом уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. «Заявление четырех» было опубликовано на сайте МИД Украины. «Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС», – констатировал по этому поводу сенатор Алексей Пушков. «Это выпад авангарда», – написал Пушков в Twitter, предположив, что остальные ждут встречи в нормандском формате, которая пройдет 9 декабря в Париже.

Сенатор Морозов, в свою очередь, полагает, что «украинская повестка останется без внимания и информационной поддержки основных игроков Евросоюза». «Европа устала от украинской проблематики, которая несет европейцам одни только издержки – не только политические, но и торгово-экономические. Только Германия за последние пять лет потеряла около 100 млрд евро от тех санкций, которые ЕС поддержал, следуя русофобской политике Вашингтона», – пояснил собеседник свою точку зрения. «Абсолютно уверен, что на фоне кризисных явлений в отношениях между США и ЕС, на фоне президентской гонки в США, начавшейся со скандальных попыток импичмента Дональда Трампа», евроатлантическому сообществу будет не до отстаивания интересов Киева, полагает сенатор.

Добавим, что руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал заявление глав эстонского, литовского и шведского МИДов. «Совместный демарш министров иностранных дел означает только одно: они ничего не запомнили и ничему не научились. Они по-прежнему пытаются бежать впереди русофобского паровоза и быть первыми в своей ненависти к России», – цитировало Молохова РИА «Новости».

В прошлую среду Россия передала Украине корабли, задержанные год назад после провокации украинских военных в районе Керченского пролива.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД