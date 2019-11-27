Россию попросили обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море

Главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины обратились к России с просьбой уважать международное право и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

Заявление прозвучало в контексте передачи Украине задержанных в Керченском проливе кораблей, передает РИА «Новости».

«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», – говорится в сообщении, опубликованном в МИД Украины.

Напомним, в прошлую среду Россия передала Украине военные корабли, задержанные год назад после провокации Киева в районе Керченского пролива.

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