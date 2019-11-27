Пушков отреагировал на призыв четырех стран к России по Азовскому морю

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к Москве «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

«Главы МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины призвали к продлению санкций против России. Из них лишь три страны имеют отношение к санкциям ЕС – Украина ни при чем», – написал Пушков в Twitter.

Он отметил, что «нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС».

«Это выпад авангарда», – написал сенатор, предположив, что остальные ждут встречи в нормандском формате, которая пройдет 9 декабря в Париже.

Ранее главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины обратились к России с просьбой уважать международное право и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.