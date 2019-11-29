Срыв выступления депутата от Крыма на форуме ООН попал на видео

Срыв украинской делегацией выступления депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств в Женеве попал на видео.

На кадрах видно, как в ходе заседания право слова передали России. Когда депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек начал свое выступление, украинцы стали кричать и стучать кулаками по столу. Секретарь и председатель форума пытались призвать к порядку на заседании. передает РИА «Новости».

Бальбек отметил, что подобное поведение сорвало выступление российской стороны. По его словам, представители Украины продемонстрировали «дикость и презрение» к ценностям демократии, главной из которых является свобода высказываний, передает РИА «Новости».

«Это был идеологический бунт украинской стороны, думаю, неожиданный и для организаторов форума. Некий демарш несогласных ни с позицией России, ни с установленными и общепринятыми правилами поведения, а скорее всего, от злости, что в Крыму нет репрессий и притеснений нацменьшинств, – и эту досаду выплеснули наружу», – пояснил Бальбек RT.

По словам парламентария, складывается впечатление, что украинская делегация присутствовала не на официальном мероприятии, а на какой-то «языческой вакханалии». «Взрослые, называющие себя самодостаточными люди так били кулаками по столу, что он вибрировал, и всё это с перекошенными от ярости лицами... каблуками отбивали чечетку – и этих людей называют переговорщиками?» – заключил он.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина также назвала недостойным поведение делегации Украины, которая сорвала выступление российского представителя.

«Украинская делегация вела себя крайне агрессивно и недостойно. Надеюсь, что они сделают выводы из своего поведения и больше не будут позорить свою страну на столь представительной международной площадке», – сказала Гридчина, которая также находится в Женеве и участвует в форуме.

Гридчина подчеркнула, что планирует выступить на форуме и затронуть тему развития в Крыму украинского языка и культуры, пользующихся максимальной господдержкой.

В четверг члены украинской делегации прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, проходящего в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти не раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.