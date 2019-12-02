Киев отреагировал на слова Володина о распаде Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

Комментируя слова председателя Госдумы России о притеснении малых народов на Украине, Боднар заявил в соцсети Facebook, что все граждане Украины якобы обладают «абсолютно равными» правами, а также обвинил Россию в попытке «разыграть национальный вопрос».

Боднар также заявил, что высказывание Володина якобы «направлено против территориальной целостности Украины» и призвано «разжечь межнациональную вражду», и обвинил Москву в ущемлении прав украинцев в России.

В заключение замглавы МИД призвал правоохранительные органы Украины изучить высказывания Володина на предмет нарушения местного законодательства.

Ранее Володин, комментируя действия украинской делегации на форуме ООН в Женеве, которая сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что такие действия свидетельствуют о нетерпимости Киева к малым народам, что может привести к выходу ряда регионов из состава Украины, передает РИА «Новости».

После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что заявление спикера Госдумы якобы является показателем «истинных устремлений» России.

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