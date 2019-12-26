Погребинский оценил популярность среди украинцев идеи отказа от Крыма и Донбасса

«Все те, кто имеет отношение к партиям Порошенко, Тимошенко и Вакарчука скорее предпочтут реально отказаться от Донбасса, чем усложнить себе движение на Запад», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона к руководству страны отказаться от Крыма и Донбасса.

«Сегодня социологи не рискуют напрямую задавать вопрос о том, нужно ли Украине официально отказаться от этих регионов. Потому что потом приходит СБУ и спрашивает: «Что это вы провоцируете изменения в составе Украины?». Но по косвенным данным приблизительно 15% граждан поддерживают эту идею», – рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Правда, уровень поддержки может зависеть от формулировки вопроса. Если спросить: «Вы согласны на уход Донбасса в состав России?» – это поддержит менее 10%. Но если сказать, что наличие Донбасса в составе Украины осложнит движение в сторону ЕС и НАТО – тогда поддержка возрастет где-то до 20-25%», – пояснил политолог.

«Но, повторюсь, об этом можно судить лишь по косвенным признакам, и это касается общественного мнения граждан. В случае с политическим классом ситуация выглядит иначе», – добавил эксперт.

По его словам, все те, кто имеет отношение к партиям Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука скорее предпочтут реально отказаться от Донбасса, чем усложнить себе движение на Запад. «Кроме того, они электорально не заинтересованы в возвращении Донбасса в состав Украины, так как это приведет к увеличению числа избирателей, которые за них точно не проголосуют. Это тоже правда», – резюмировал Погребинский.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире программы «Максимум» на YouTube-канале «НАШ» призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса.

«Я Владимиру Зеленскому сказал, что я бы обратился к жителям Донбасса и Крыма со словами: кто из вас чувствует себя украинцем и хочет жить на Украине, хочет быть свободным, то государство обеспечит вас жильем и работой. Приглашаем вас на неоккупированную часть Украины. Все остальные – поклонники русского мира, люди, которые славят Путина, – идите в ... . Оставайтесь там у себя, приглашайте свой русский мир, делайте что хотите, хватит издеваться над Украиной и украинцами», – заявил он.

По мнению Гордона, Донбасс и Крым «постоянно мучают Украину своими требованиями и своим русским миром». Поэтому от них надо «временно отделиться». «Зато потом, когда Украина будет процветать», добавил он, нужно будет подумать, принимать ли Донбасс назад.

Напомним, Крым вновь стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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